Koningin Máxima komt kijken bij opbouw praalwagens Bloemencorso Bollenstreek

Koningin Máxima is woensdag 19 april aanwezig bij de start van de opbouw van het Bloemencorso Bollenstreek in Sassenheim, gemeente Teylingen. 'Het Bloemencorso Bollenstreek is het enige corso in Nederland dat de wagens versiert met bolbloemen', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis.