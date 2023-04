Man (30) omgekomen bij ongeval in Groningse Onstwedde

Zaterdagavond is op de Holte tussen Onstwedde en Wedde een automobilist om het leven gekomen nadat hij met zijn auto tegen een boom was gebotst. Het ongeval gebeurde even na 22.00 uur.

Overleden

Ondanks dat meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder de brandweer van Vlagtwedde en Groningen en een Mobiel Medisch Team (MMT) met de auto, overleed het slachtoffer ter plaatse aan zijn verwondingen.

Boom

Nadat de auto tegen de boom was gebotst kwam deze gedeeltelijk in de naastgelegen greppel terecht. De weg lag bezaaid met auto-onderdelen. De politie is een onderzoek gestart om de precieze toedracht van het ongeval in kaart te brengen.