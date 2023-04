Rode Kruis zoekt vrijwilligers

Het Rode Kruis wil duizend nieuwe vrijwilligers in heel Nederland werven. De hulporganisatie zet deze vrijwilligers in bij evenementen zoals festivals, maar ook in de (crisis)noodopvang. Op deze manier worden vrijwilligers goed voorbereid op een mogelijke noodsituatie. Geïnteresseerden krijgen van het Rode Kruis een gratis, uitgebreide EHBO-cursus en zijn in ruil daarvoor minimaal vier uur per maand inzetbaar voor hulpverlening.

Heleen van den Berg, plaatsvervangend Directeur Nationale Hulp en Verenigingsmanagement: “Het Rode Kruis heeft EHBO-vrijwilligers die onder andere kunnen ondersteunen bij noodhulp zoals mensen opvangen bij een brand. Zij ondersteunen de hulpdiensten wanneer er een grote calamiteit is en zijn getraind in het opvangen van mensen in nood.

Op dit moment heeft het Rode Kruis zo'n 15.000 vrijwilligers in Nederland. Je ziet hen als hulpverlener bij de EHBO-post op grote evenementen en denk ook aan de Nijmeegse Vierdaagse, de marathon van Rotterdam of de Zwarte Cross. Daarnaast helpen vrijwilligers bij (crisis)noodopvanglocaties voor mensen op de vlucht.

We hebben genoeg vrijwilligers beschikbaar en voor onze huidige hulpverlening zijn geen tekorten, maar de hulporganisatie vindt het belangrijk om voorbereid te zijn op drukkere tijden. In coronatijd of bij de overstromingen in Limburg was het Rode Kruis bijvoorbeeld op meerdere plekken tegelijkertijd nodig. Kortom, als we deze duizend extra mensen nu al trainen, zijn we erop voorbereid als mensen onze hulp het hardst nodig hebben.”

Gratis EHBO-cursus

Mensen die geïnteresseerd zijn, volgen eerst een cursus die je opleidt tot Basis Eerste Hulpverlener van het Rode Kruis. Die bestaat uit een online theoriecursus en een praktijkdag van samen ongeveer 30 uur. Daarin leren aanstaande hulpverleners de basis, zoals verband aanleggen en reanimatie. Nadat het certificaat is behaald, vraagt het Rode Kruis een inzet van gemiddeld vier uur per maand, bijvoorbeeld bij hardloopevenementen of op een festival.

“Dit soort evenementen zijn voor vrijwilligers een voorbereiding op een grote noodsituatie. Als we deze duizend extra mensen nu al trainen en ervaring op laten doen bij evenementen, weten zij ook beter hulp te verlenen wanneer daadwerkelijk nood is”, aldus Van den Berg. Hulpverleners kunnen zich ook verder specialiseren, zodat zij bijvoorbeeld kunnen helpen bij een grote evacuatie na een brand, overstroming of bij een ernstig treinongeluk.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Aanmelden als vrijwilliger bij het Rode Kruis kan via www.rodekruis.nl/aanmelden.