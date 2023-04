Medewerker gewond na blussen bedrijfsbrand in Veghel

Steekvlammen

Een medewerker van het bedrijf laat weten dat er een menselijke fout is gemaakt, waarbij verschillende stoffen bij elkaar zijn gekomen. Dit zou hebben geleid tot een explosie waarbij steekvlammen zichtbaar waren.

Gewond

De hoofd-bhv’er heeft de brand geblust, maar is mogelijk in aanraking gekomen met dit mengsel. Hij is door de brandweer afgespoeld en ontdaan van zijn kleding. De brandweer is nog bezig met het uitvoeren van metingen. Het bedrijf is korte tijd ontruimd geweest.