Verdachte van internationale cocaïnehandel in Dominicaanse Republiek aangehouden

Op verzoek van het Nederlands OM is zaterdag in de Dominicaanse Republiek een 47-jarige Nederlander aanhouden die wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel. Naar aanleiding van een Nederlands uitleveringsverzoek heeft het Openbaar Ministerie in de Dominicaanse Republiek in samenwerking met de drugsbestrijdingsdienst Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de man opgespoord en aangehouden.

De verdachte wordt door het OM en de Landelijke Recherche, die onderzoek naar hem doen, gezien als een belangrijke speler in de internationale cocaïnehandel. Hij zou zowel in de Dominicaanse Republiek als in Nederland gebruik maken van criminele contacten, waaronder corrupte havenmedewerkers.

Uit ontsleutelde Ennetcom-berichten komt naar voren dat de Nederlander vermoedelijk betrokken is bij cocaïnetransporten van 985 en 522 kilo, die in 2015 in Colombia in beslag zijn genomen. De verdachte zou de eigenaar zijn van de pakketten cocaïne, die waren gestempeld met zijn bijnaam “Rasta”. Ook zou hij zijn betrokken bij een transport van 47 kilo cocaïne, dat in 2015 in Groot-Brittannië is onderschept.

SkyECC

Uit ontsleutelde berichten van SkyECC is de verdenking ontstaan dat de Nederlander ook in 2019 en 2020 betrokken was bij de invoer in Nederland van honderden kilo’s cocaïne.

De Nederlandse verdachte heeft jarenlang in de Dominicaanse Republiek verbleven. Hij is daar in 2015 in verband met de vondst van cocaïne in zijn woning al eens aangehouden en zat enige tijd in voorarrest. Volgens de meest recente opsporingsinformatie woonde hij in een luxe villa in Santo Domingo. Het is nog niet bekend wanneer de verdachte wordt uitgeleverd aan Nederland.