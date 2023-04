Noorse satelliet met Nederlandse lasercommunicatie gelanceerd

Veiliger en tot 100 keer sneller data naar de aarde verzenden. Dat is het doel van SmallCAT. Deze lasercommunicatie is eergisteren met een Noorse satelliet mee de ruimte in gelanceerd. Nederland en Noorwegen willen de compacte technologie testen en bijvoorbeeld kijken of die binnen NAVO-verband is in te zetten.