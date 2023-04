Een verdachte op vrije voeten school shooting

In het strafrechtelijk onderzoek naar de dreiging met een school shooting op 4 april jl., is een die dag aangehouden 14-jarige jongen niet langer verdachte. Zijn rol is onderzocht, daaruit is gebleken dat zijn telefoonnummer oneigenlijk werd gebruikt (spoofing). De jongen heeft uiteindelijk één dag vastgezeten. Inmiddels staat voor de politie en het OM vast dat deze jongen helemaal niets met de dreiging te maken had.