4 handige tips bij het openen van een zakelijke rekening

Wettelijk gezien ben je als ondernemer niet verplicht om een zakelijke rekening te openen, maar vaak ontkom je er niet aan. In de algemene voorwaarden van de meeste banken staat namelijk dat je een privérekening niet voor zakelijke doeleinden mag gebruiken. Heb je momenteel nog geen zakelijke bankrekening, maar ben je wel zelfstandig ondernemer? Dan wordt het de hoogste tijd om er eentje te openen. Wij helpen je hier graag een handje bij. Daarom zetten we in deze tekst vier handige tips bij het openen van een zakelijke rekening op een rijtje.

1. Bepaal wat je van een zakelijke rekening verwacht

Ben je niet bekend met een zakelijke rekening? Dan verwacht je misschien dat zo’n rekening voor iedere ondernemer hetzelfde is. Dit is niet het geval, want bij de meeste banken kun je namelijk uit verschillende pakketten kiezen. Om te voorkomen dat je aan het twijfelen gebracht wordt, kun je van tevoren alvast bepalen wat je van een zakelijke rekening verwacht. Denk bijvoorbeeld na over het aantal betaalpassen dat je nodig hebt en beslis of je een spaarrekening wilt of niet. Wanneer je deze knopen al doorhakt voordat je naar zakelijke rekeningen gaat kijken, wordt het een stuk makkelijker.

2. Verdiep je in de mogelijkheden

Hierboven haalden we al kort aan dat de meeste banken verschillende opties hebben voor wat betreft het openen van een zakelijke rekening. Ondanks dat wij begrijpen dat je snel zo’n rekening wilt openen, is het niet verstandig om lukraak een pakket te kiezen. Doe je dit wel? Dan krijg je misschien al snel spijt. Zo kan het pakket dat je gekozen hebt bijvoorbeeld minder betaalpassen bevatten dan je eigenlijk nodig hebt. Daarnaast is het mogelijk dat je een pakket kiest dat te uitgebreid is. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien niet erg, maar je betaalt in dat geval voor zaken die je niet gebruikt. Verdiep jij je eerst in de mogelijkheden? Dan is de kans klein dat je een verkeerd pakket kiest.

3. Vergelijk zakelijke rekeningen met elkaar

Bij de meeste banken kun je als ondernemer tegenwoordig wel een zakelijke rekening openen. Wij kunnen ons voorstellen dat je geen zin hebt om alle banken met elkaar te vergelijken, maar toch is dit wel verstandig. Een zakelijke rekening bij de ene bank kan namelijk in allerlei opzichten verschillen van een zakelijke rekening bij een andere bank. Gelukkig is het niet nodig om de site van alle banken één voor één langs te gaan. Je kunt namelijk een vergelijkingssite gebruiken om zakelijke rekeningen te vergelijken. Nadat je jouw wensen hebt ingevuld, krijg je binnen een paar tellen te zien welke zakelijke rekeningen hieraan voldoen. Bovendien zie je direct wat je er per maand voor betaalt.

4. Open jouw zakelijke rekening online

Wie een zakelijke rekening wil openen, hoeft hier tegenwoordig de deur niet meer voor uit. Bij de meeste banken kun je namelijk online een zakelijke rekening openen. Je kiest simpelweg het pakket dat het beste bij jouw bedrijf past en doorloopt de stappen. Vaak hoef je alleen de gegevens van jezelf en jouw bedrijf in te vullen voordat je de aanvraag kunt versturen. Een bank buigt zich vervolgens over jouw aanvraag. Gaan zij hiermee akkoord? Dan krijg je vaak binnen een paar dagen alle benodigdheden voor de zakelijke lening thuis gestuurd.