Na treinongeluk herstelde spoor Voorschoten gaat donderdag weer open

Herstel

'De afgelopen dagen is gewerkt aan het herstel van het spoor na het treinongeluk op 4 april. Eerder was de verwachting dat het treinverkeer vrijdag 21 april weer opgestart zou worden maar dat wordt nu dus een dag eerder', aldus ProRail.

Voorspoedig

De afgelopen dagen verliepen de werkzaamheden voorspoedig. Onder meer het spoor is vernieuwd, veiligheidssystemen zijn opnieuw geplaatst en getest en ook de bovenleiding is hersteld. Maar er is ook nieuwe ballast geplaatst en de kapotte dwarsliggers zijn vervangen.

Kraan te vroeg bij het spoort

Op 4 april vond een ongeluk plaats. Uit het feitenrelaas van ProRail blijkt dat een kraan te vroeg, te dichtbij of op het spoor is beland. Daardoor is een goederentrein tegen de kraan aangereden. Niet veel later reed een reizigerstrein op de wrakstukken van de kraan. De kraanmachinist kwam daarbij om het leven. Dertig mensen raakten gewond.

Onderzoek en herstel

In eerste instantie ging de aandacht uit naar de reizigers en gewonden in de trein. De dagen erna is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. Op tweede paasdag begon Mammoet met het bergen van de treinstellen.

Afronden werkzaamheden

Sinds 12 april werkt aannemer BAM met het herstel van het spoor. Tot donderdagochtend wordt er nog hard gewerkt om de laatste zaken af te ronden waarna het spoor weer in dienst genomen wordt. De bedoeling is dat de eerste trein met reizigers om 05.10 uur weer over het spoor bij Voorschoten rijdt.