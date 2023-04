Defensie koopt voor 1,5 miljard euro aan munitie

Aanvulling munitievoorraad

Vorig jaar werd ook al munitie aangekocht. Het ging toen om een versnelde bestelling met een waarde van ongeveer een half miljard euro. De nieuwe investering is voor de jaren 2025-2031. Aanvulling van de munitievoorraad is nodig om de eerste hoofdtaak van Defensie uit te kunnen voeren. Dat is de eigen en bondgenootschappelijke verdediging. Alle nieuw te verwerven munitiesoorten worden al binnen de krijgsmacht gebruikt.

Verdediging

Groei van alle munitievoorraden draagt bij aan verhoging van de inzetbaarheid van de krijgsmacht en aan de Nederlandse en Europese veiligheid. Hierdoor kan Defensie een betere bijdrage leveren aan de eigen en bondgenootschappelijke verdediging en deze ook langer volhouden.

Kapitale munitie

Op het gebied van kapitale munitie koopt Defensie bijvoorbeeld luchtverdedigings-munitie voor de fregatten en amfibische en ondersteuningsschepen. Verder betreft het artillerie- en mortiergranaten, raketten voor het Patriot-systeem en de nieuwe grondgebonden lucht-verdedigingscapaciteiten (raketten voor korte en middellange afstand). Voor de Apache-gevechtshelikopter slaat Defensie kanonmunitie en geleide raketten in. De F-35’s krijgen extra precisiegeleide bommen en lucht-lucht raketten. Verwerving gaat via lopende (raam)contracten en het Foreign Military Sales-proces van de Verenigde Staten. Ook worden multinationale bestellingen gedaan via het Nato Supply and Procurement Agency (NSPA) van NAVO.

Conventionele munitie

Wat betreft conventionele munitie gaat het onder meer om antitankraketten voor gevechtseenheden van de landmacht en het Korps Mariniers. Verder wordt klein-kalibermunitie voor geweren en mitrailleurs aangeschaft, evenals handgranaten. Voor genieoptreden slaat Defensie explosieven en contra-mobiliteitsmunitie in. Voor scheepsgeschut van de fregatten komen er nieuwe granaten, terwijl Defensie zelfbeschermingssystemen van pantservoertuigen, schepen en vliegtuigen voorziet van nieuwe pyrotechnische middelen (multispectrale rookgranaten, chaff en flares).

Opslag

Een grotere inzetvoorraad vraagt ook om meer bunkers om de munitie veilig en geconditioneerd op te slaan. Defensie onderzoekt om munitiecomplexen die eerder voor afstoting zijn aangemerkt, weer in gebruik te nemen. Ze beschikken over voldoende fysieke ruimte en over de benodigde vergunningen. De complexen worden binnen het defensiebrede programma ‘Veiligheid munitiegebouwen’ op norm gebracht. Defensie gaat met de regio’s van die locaties in gesprek.

Doorgroei

Vorig jaar april plaatste Defensie ook al ‘versnelde bestellingen’ ter waarde van circa een half miljard euro. Daarnaast investeert Defensie in nieuwe materieelprojecten. Denk aan radargeleide raketten voor Apache-helikopers, raketartillerie en deep precision strike munitie voor fregatten en F-35’s.

Voorraad nog onder NAVO-norm

Hoewel de inzetvoorraad munitie aanzienlijk toeneemt, is met de beschikbare financiële middelen volgens de Defensienota 2022 de inzetvoorraad nog niet volledig aan te vullen tot de NAVO-norm.