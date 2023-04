Groot aantal huishoudens investeert in nieuwe tuinset dit voorjaar

Tuinmeubelen

Qua tuinmeubelen wordt bijvoorbeeld gekozen tussen een ruime tuinset voor 8 personen in verschillende kleuren, een authentieke picknicktafel en een losse loungebank voor buiten. Een belangrijke factor in de keuze die men hierbij maakt is de duurzaamheid van het tuinmeubilair. Zo geldt dat wicker en aluminium aan populariteit winnen, daar waar houten tuinmeubelen vaker genegeerd worden. Het nadeel van deze houten tuinmeubelen is het gegeven, dat ze zeker jaarlijks opnieuw geverfd moeten worden. Doet men dat niet, dan zal het hout al snel gaan rotten.

Tuin steeds belangrijker onderdeel van een woning

Sinds het hybride werken de norm is geworden bij veel werkgevers, heeft de tuin een belangrijkere positie ingenomen. Men pauzeert er met een kop koffie, geniet hier van een lunch met de kinderen en eindigt er de dag met een verfrissende versnapering. Om optimaal van de tuin te kunnen genieten, wordt de tuinset met tuintafel en stoelen vaak gecombineerd met een comfortabele loungestoel. De ideale plek om even bij te komen na een drukke dag. Ook voor deze loungestoelen geldt dat ze in tal van verschillende modellen en gemaakt van diverse materialen worden aangeboden. Bekijk voor meer informatie over een loungestoel in de tuin de productomschrijvingen in een webshop eens; het geeft een beeld van de belangrijkste verschillen in materialen en modellen.

Tip: kleed de tuin gezellig aan, door de loungestoel en tuinset te combineren met bijvoorbeeld een buitenkleed op het terras en tuinverlichting.

Voorkom dat je wijk steeds meer bestraat raakt

Steeds meer tuinen bestaan tegenwoordig enkel nog uit bestrating. Een zorgelijke ontwikkeling; de bestrating draagt bepaald niet bij aan het behoud van de flora en fauna in woonwijken. Daarbij stroomt het grondwater steeds moeizamer weg als gevolg van de toenemende bestrating. Haal eens wat tegels weg, om een mooie heester of compacte leiboom te kunnen plaatsen. Het groen trekt verschillende insecten aan, die een positieve invloed hebben op het behoud van de flora en fauna in jouw woonwijk. Wist je dat er zelfs een NK Tegelwippen in het leven geroepen is, om huishoudens aan te zetten hun tuin te vergroenen?