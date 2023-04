Verdachte van overval op Robert Doornbos aangehouden

De recherche heeft in het onderzoek naar een gewelddadige straatroof eerder dit jaar op Soetendaal onlangs een verdachte aangehouden. Vrijdagnacht 18 maart 2023 werd Robert Doornbos kort na middernacht in de wijk Buitenveldert door twee onbekende mannen beroofd van zijn kostbare horloge en telefoon. Twee weken na de straatroof hield de recherche één verdachte aan, naar de ander wordt nog gezocht.

De op vrijdag 31 maart aangehouden verdachte betreft een man van 20 jaar oud uit Amsterdam. Hij zit momenteel in alle beperkingen en er worden daarom geen aanvullende mededelingen gedaan over (de verdenkingen tegen) hem. In belang van het lopende onderzoek kon volgens de politie de aanhouding van deze verdachte niet eerder gemeld worden.