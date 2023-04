Servië levert verdachte (46) drugshandel uit aan Nederland

Donderdag is een 46-jarige Nederlander door Servië uitgeleverd aan Nederland. 'Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee is de man op een lijnvlucht overgebracht naar Schiphol, waar hij vanmorgen is aangehouden en overgedragen aan de landelijke recherche', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Aangehoudene in Servië

'De internationaal gezochte verdachte maakte vorig jaar in mei vanuit Montenegro, waar hij naar was geëmigreerd, een uitstapje naar Servië', aldus het OM. Hij werd bij die gelegenheid aangehouden op verzoek van het Landelijk Parket van het OM.

Internationale handel in grote partijen cocaïne

De man wordt verdacht van de internationale handel in grote partijen cocaïne. Zijn betrokkenheid daarbij is naar voren gekomen in onderschepte cryptoberichten van SkyECC. De analyse van deze chats hebben zicht gegeven op verschillende drugstransporten naar Nederland en België. D verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Rotterdam.

Opvolger

De criminele activiteiten van de uitgeleverde verdachte zijn vermoedelijk na diens aanhouding in Servië voortgezet door een criminele relatie. Onderzoek naar dit contact door de Landelijke Recherche leidde op 28 maart 2023 tot de aanhouding van een 40-jarig man in zijn woning in De Meern. Deze verdachte zit sindsdien in voorlopige hechtenis op verdenking van de invoer en verkoop van enkele honderden kilo’s cocaïne.