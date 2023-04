Stoffelijk overschot aangetroffen; vermoedelijk sprake van misdrijf

In het opsporingsonderzoek naar de vermissing van een 38-jarige man uit Amsterdam-Oost heeft de politie een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie heeft in dit onderzoek ook een verdachte aangehouden.

De recherche heeft bij haar onderzoek ook uw hulp nodig en is met name geïnteresseerd in de auto van de 38-jarige man. Hij was in het bezit van een grijze Toyota Yaris voorzien van het kenteken 06-GSZ-6, deze auto is vermist.