Advocaat Weski blijft 14 dagen langer vast

Advocaat Inez Weski blijft 14 dagen langer vastzitten. Dit heeft de rechter-commissaris in Rotterdam maandag besloten, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandag weten.

Beperkingen duren voort

'De aan Weski opgelegde beperkingen duren voort', aldus het OM. Weski werd afgelopen vrijdag in opdracht van het OM door de politie in Rotterdam aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. Daarnaast wordt de advocaat verdacht van het schenden van geheimen.

Weski legt verdediging Taghi neer

Weski legt de verdediging van Taghi neer. Dat hebben de advocaten die Weski verdedigen, Fébe Schoolderman en Rob Baumgardt, laten weten.

In zomer 2022 ontsleutelde SkyEcc-berichten

Weski wordt verdacht van misbruik van haar positie door berichten van de criminele organisatie van en aan haar gedetineerde cliënt door te geven. De verdenkingen tegen de advocaat zijn in de zomer van 2022 ontstaan toen een update beschikbaar kwam met ontsleutelde berichten van SkyECC.