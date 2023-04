Scooterrijder (19) overleden na verkeersongeval Amsterdam

Een 19-jarige jongen uit Amsterdam is maandagmiddag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de De Boelelaan in Amsterdam-Zuid. Dit meldt de politie maandagmiddag.

Aanrijding scooter en voetganger

De aanrijding tussen de scooter en een voetganger heeft rond 11.47 uur op een oversteekplaats op de De Boelelaan plaatsgevonden. Diverse ambulances en een traumateam zijn ter plaatse gegaan waarbij het personeel de eerste hulp heeft verleend aan de scooterrijder, zijn bijrijder en de voetganger.

Scooterrijder overleden in ziekenhuis

De scooterrijder is korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De bijrijder is aanspreekbaar en met letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De voetganger is ter plaatse behandeld.

Onderzoek

Verkeersspecialisten doen onderzoek naar de toedracht van dit dodelijke verkeersongeval.