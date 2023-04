Opnieuw Nederlands vliegtuig met evacués vertrokken uit Soedan

Vanuit Soedan is zojuist opnieuw een Nederlands vliegtuig met evacués aan boord vertrokken. Dit meldt het ministerie van Defensie maandagavond.

Morgen nieuwe update

Zij worden naar Aqaba in Jordanië gebracht. Defensie en Buitenlandse Zaken blijven zich inzetten om vandaag nog meer vluchten uit te voeren. Morgen geeft Buitenlandse Zaken weer een update over het aantal mensen dat is overgebracht.

SCOT

In Aqaba worden deze mensen opgevangen door het Snel Consulair Ondersteunings Team (SCOT) van Buitenlandse Zaken. Een medisch team van Defensie onderzoekt de evacués.

Samenwerking

Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog mogelijk is om mensen via deze complexe en risicovolle operatie te evacueren. Defensie en Buitenlandse Zaken werken daarin nauw samen met internationale partners. Waar mogelijk nemen de landen elkaars evacués mee.