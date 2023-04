Consumentenbond stelt supermarkten aansprakelijk voor foute kassabonnen

De supermarkten beloofden vorig jaar beterschap, nadat voor het 3e jaar op rij bleek dat er veel misgaat tussen de prijs op het schap en de prijs aan de kassa’s. Maar ondanks de toezeggingen blijkt de prijs van 1 op de 6 gekochte aanbiedingen aan de kassa nog steeds niet te kloppen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Vorig jaar hebben we hierover uitgebreid gesproken met Albert Heijn en Jumbo, en ook Plus beloofde beterschap. Maar de bonnen kloppen nog steeds niet. Dit vinden wij onacceptabel en beslist onrechtmatig. En miljoenen gezinnen komen al nauwelijks rond door onder andere de flink stijgende prijzen in de supermarkten.

Daarom hebben wij de supermarkten gesommeerd te stoppen met hun onrechtmatig handelen en de problemen voor 30 juni 2023 op te lossen. We stellen ze ook aansprakelijk voor de schade van consumenten door de foute – veelal hogere – prijzen aan de kassa’s. Ook hebben we het onderzoek op hoofdlijnen besproken met de toezichthouders. En als het nodig is, schromen we een juridische procedure niet.’

Honderden prijzen gecontroleerd

De Consumentenbond controleerde per supermarktketen 240 willekeurige aanbiedingen, verspreid over 8 filialen in verschillende steden. Bij Albert Heijn kwam 13% van de prijs op de schappen niet overeen met de prijs op de bon. Bij Plus was dat 15% en bij Jumbo zelfs 20%. Vaak gaat het fout bij aanbiedingen uit koelingen en bij producten uit kartonnen actiedisplays die in het gangpad staan. Maar ook aanbiedingen van de groenteafdeling en op kopstellingen komen vaak niet overeen met de prijs bij de kassa.

Geld terug

Bij Jumbo krijgen klanten al langer een product gratis als de prijs op aan de kassa afwijkt van de prijs op het schap. En ook Albert Heijn doet nu deze belofte.

Molenaar: ‘Dat lijkt misschien een aardige geste, maar het lost het probleem niet op. De supermarkten schuiven daarmee de verantwoordelijkheid alleen maar af op hun klanten. Die moeten de bon dan altijd controleren en bij fouten zelf actie ondernemen. Een hoop gedoe dus. Consumenten moeten er gewoon vanuit kunnen gaan dat hun kassabon altijd klopt.’

Op het Meldpunt Eerlijk kunne