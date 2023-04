Nederlandse luchtbrug tussen Jordanië en Soedan blijkt effectief

De vijfde Nederlandse evacuatievlucht uit Soedan is een feit. 'Een C-130 Hercules is op weg naar het Jordaanse Aqaba met aan boord opnieuw evacués van verschillende nationaliteiten. Het evacuatieproces van Aqaba naar Soedan en terug loopt tot nu toe gesmeerd', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Ervaring opgedaan

Eergisternacht deden militairen en de vliegtuigbemanning ervaring op toen zij voor het eerst mensen uit Soedan in veiligheid brachten. Toen was de situatie nog een stuk onzekerder. De veiligheidssituatie ter plekke was immers onbekend. Iedereen was daarom op alle scenario’s voorbereid. Hieronder een terugblik op de eerste vlucht.

Call to action

'Execute, execute, execute', galmt het even voor middernacht door de loods in Aqaba. Zo’n 60 militairen schieten overeind. Zo snel mogelijk doen ze al hun bepakking om en haasten zich naar de 2 C-130’s. Beide Hercules-transportvliegtuigen staan klaar om hen naar Khartoum te vliegen.

Verveling

The call to action komt op het juiste moment. Even daarvoor lijkt de verveling voorzichtig toe te slaan. Een enkele militair frist zich op, een ander ligt even op een matje. Daar is allemaal ruimte genoeg voor in de loods, waar zij zich al uren voorbereiden om naar Soedan te gaan. Maar in een tijdbestek van 10 minuten verandert de situatie compleet.

Confirmed slot

De oefeningen van afgelopen uren om scherp te blijven, worden nu in praktijk gebracht. Er is in Khartoum een zogeheten ‘confirmed slot’. Binnen een bepaald tijdstip moet een toestel van Defensie landen om mensen te evacueren. Dat betekent dus zo snel mogelijk de lucht in.

Robuustere situatie

Ongeveer een half uur na de melding is dat een feit. De ene C-130 is ingericht op een robuustere situatie, waarbij de veiligheid van de evacués mogelijk in het geding is. Minder plek voor passagiers dus, meer voor mariniers en beveiligers. Het andere toestel is juist vrij leeg, vooral toegespitst op het meenemen van zoveel mogelijk passagiers.

Situatie onder controle

Eenmaal in de buurt van het vliegveld van Khartoum blijkt de situatie grotendeels onder controle. Internationale partners hebben een veilig moment weten te creëren om te landen. Vanwege die veilige situatie en drukte aan de grond wordt gekozen om één toestel te laten landen: die met de meeste ruimte voor passagiers. In een razend tempo komen 32 evacués aan boord, onder wie 15 Nederlanders. De gegevens van de passagiers waren ter plekke al gecontroleerd, dat scheelt een hoop tijd. Binnen een uur is het toestel weer in de lucht, op weg naar het veilige Jordanië. Aan boord louter opgeluchte gezichten.

Niet de laatste vlucht

De verwachting is dat de Nederlandse militairen vandaag vaker in actie komen. Als de situatie niet verergert, stijgt de Hercules vermoedelijk nog een paar keer op. Alles wordt in het werk gesteld om iedereen die daarvoor in aanmerking komt uit het door oorlog geteisterde Soedan te halen.

In goede banen geleid

De evacuaties worden in goede banen geleid door de luchtmacht, mariniers, een medisch team van Defensie, Snel Consulair OndersteuningsTeams (SCOT) van Buitenlandse Zaken en een team van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten van de marechaussee.