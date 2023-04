Parachutist blijft in boom hangen

Een parachutist is donderdagmorgen na een sprong uit een vliegtuig in een boom terecht gekomen. De vrouw raakte hierbij niet gewond.

Even na 11.00 uur maakte de vrouw de sprong toen zij vanaf vliegveld Teugen waren vetrokken. Zij wilde op een grasveld landen, maar kwam 100 verder in een boom terecht. De parachute van de vrouw bleef in de boomtop hangen.

De brandweer heeft de vrouw uiteindelijk uit haar benarde positie bevrijd. Zij hield geen verwondingen over aan het avontuur.