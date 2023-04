Flinke rookontwikkeling bij brand in Delfzijl

Aan de Handelskade Oost in Delfzijl is zaterdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brandweer is met groot materieel uitgerukt.

Op het terrein van de firma Wagenborgen is een groot gedeelte van een transportband in brand gevlogen. Hierbij kwam dikke zwarte rook vrij. Om omwonenden te waarschuwen voor de rook is er een NL-Alert verstuurd.

De toedracht van de brand is niet bekend. Dit is onderwerp van onderzoek.