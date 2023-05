Politie bekeurde in 2022 bijna 180.000 appende en bellende bestuurders

In 2022 heeft de politie 179.295 verkeersdeelnemers een bekeuring gegeven voor het vasthouden van een mobieltje. ‘Een forse stijging ten opzichte van 2021. Met dit gedrag breng je niet alleen jezelf, maar ook andere mensenlevens in gevaar’, waarschuwt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer bij de politie.

Afleiding in het verkeer

‘Of je nu met een telefoon in de hand een auto bestuurt of een fiets; dat maakt niet uit. Het is verboden. Het apparaat leidt je namelijk af. Je gaat mogelijk slingeren. De gevolgen kunnen verschrikkelijk zijn. Afleiding is regelmatig oorzaak van verkeersongevallen. Daarom roept de politie op om altijd MONO te rijden: neem de telefoon niet in de hand tijdens het sturen. Ongeacht waarvoor’, aldus Broer.

MONO

De stijging van het aantal bekeuringen (bijna 40.000 meer dan in 2021) komt grotendeels door de zogeheten MONOcam. Broer: ‘Die werkt sinds 1 juli 2021. Deze camera kan vanaf een viaduct geautomatiseerd bestuurders bekeuren voor niet handsfree bellen. Daarnaast controleren we ook op andere manieren, zoals de inzet van onopvallende touringcars. Dan zit je wat hoger en kun je eenvoudiger in auto’s, maar bijvoorbeeld ook cabines van vrachtwagens kijken. Als iemand dan betrapt wordt, zet een agent die bestuurder aan de kant. Niet alleen voor de bekeuring, maar ook om diegene aan te spreken op het gedrag. Met de bedoeling dat mensen bewust(er) worden van hun rijgedrag.’

Stijging over de gehele linie

In alle categorieën is er sprake van een toename van het aantal uitgeschreven bekeuringen voor bestuurders. Broer: ‘En dit zijn slechts de politiecijfers. Het werkelijke aantal overtredingen zal hoger liggen, omdat Boa’s ook voor dit feit mogen bekeuren.’ Broer besluit: ‘We blijven hierop controleren in het verkeer. Wees daarom verstandig: rij MONO. Dat scheelt je niet alleen een boete, het is ook nog eens veiliger voor jezelf en de overige weggebruikers.’