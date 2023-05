Met deze tips slaap jij als een roosje op je nieuwe matras

De keuze van een bed en matras bepaald in grote mate de kwaliteit van jouw slaap. Hoewel het vrij eenvoudig klinkt, een nieuw matras kopen. Kan het echter best wel lastig zijn. Waar de een heerlijk slaapt op een hard matras, is een zacht matras voor de ander juist de beste keuze. Hoe weet je welk matras het beste bij jou past? Het kiezen van het juiste matras is ontzettend persoonlijk. Met deze tips voor het kiezen van het juiste matras slaap jij in de toekomst als een roosje.

Het belang van een goede nachtrust

Een goede nachtrust is ontzettend belangrijk om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven. Zelfs na slechts één slechte nacht met weinig slaap kun je hier de gevolgen al van merken. Je kunt je minder goed concentreren, je maakt sneller fouten en bent sneller geïrriteerd. Wanneer jij langdurig slaaptekort hebt, brengt dit zelfs gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo heb je een hogere kans op obesitas, kun je depressief raken en wordt je kwetsbaarder voor hart- en vaatziekten. Een goede nachtrust is dus niet alleen belangrijk om goed te kunnen functioneren, maar ook voor je algehele gezondheid.

De slaaphouding bepaald het soort matras

Het allerbelangrijkste onderdeel van jouw bed en nachtrust is het juiste matras. Het is daarom ontzettend belangrijk om te kijken naar welk matras het beste bij jouw slaaphouding past. De een slaapt immers het liefst op zijn zij terwijl de ander graag op zijn buik slaapt. De slaaphouding is van grote invloed op het type matras dat bij jou past;

- De rugslaper; wanneer jij een rugslaper bent is het belangrijk dat de rugholte goed ondersteund wordt. Wanneer jij op jouw rug slaapt, neemt jouw ruggengraat een S-vorm aan. Wanneer jouw matras niet voldoende ondersteuning biedt kan de rugholte niet goed ondersteund worden waardoor de ruggenwervels hun natuurlijke vorm niet kunnen behouden. Wanneer jij een rugslaper bent kun je daarom het beste kiezen voor een zacht of medium matras.

- De buikslaper; wanneer jij op jouw buik slaapt heb je sneller kans op nek of rugklachten. Dit komt omdat je nek gedraaid ligt en jouw rug een holle houding aanneemt wanneer je op je buik ligt. Het is daarom ontzettend belangrijk om te kiezen voor een matras dat tegendruk geeft. Hiermee voorkom je nek- en rugklachten.

- De zijslaper; net als bij het slapen op de rug is het bij slapen op de zij belangrijk om rekening te houden met de wervelkolom. Het is belangrijk dat de wervelkolom recht blijft liggen. Dit kun je het beste doen door te kiezen voor een matras dat zorgt voor ondersteuning en verlaging van de druk.

- Het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij meerdere houdingen aanneemt in jouw slaap. Het is dan belangrijk om te kiezen voor een matras dat allround is en voldoende ondersteuning biedt voor alle slaaphoudingen.

De matrassen en bedden van Beka zijn van de hoogste kwaliteit en hebben voor elke slaaphouding het perfecte matras.

Lengte en gewicht

Jouw lengte en gewicht hebben een grote invloed op de aanschaf van een nieuw matras. De bouw van jouw lichaam bepaald namelijk hoe ver jij in een matras wegzakt en op welke plekken je wegzakt. Niet alleen het gewicht is hierbij van invloed maar ook jouw lengte en dus jouw hele BMI. Iemand die 1.60m is en 75 kilo weegt zal op andere plekken wegzakken dan iemand van 1.80m die 75 kilo weegt. Een zacht matras biedt in de regel minder ondersteuning dan een hard matras. Hoe harder het matras is, hoe meer de druk op het lichaam verhoogt. In de meeste gevallen wordt er bij een hoger lichaamsgewicht een harder matras aangeraden en bij een lager lichaamsgewicht een zachter matras. Grofweg zou je kunnen zeggen onder de 80 kilo een zacht matras, en boven de 80 kilo een hard matras.

Tips voor het kiezen van het juiste matras

- Het ideale matras is ongeveer 20 cm langer dan jouw lichaamslengte. Op deze manier blijft er voldoende ruimte over om je vrij te kunnen bewegen.

- Ga na of je allergisch bent voor bepaalde materialen voordat je een matras aanschaft. Het zou vervelend zijn wanneer je bepaalde materialen niet kunt verdragen en je hierdoor alsnog niet kunt genieten van een goede nachtrust.

- Heb jij het snel warm ’s nachts? Kies dan voor een matras dat goed ventileert. Op deze manier kun je genieten van een goede nachtrust zonder te baden in het zweet.

- Beweeg jij veel in je slaap? Probeer dan matrassen met een dikke traagschuimlaag te vermijden. Deze beperken namelijk je bewegingsvrijheid.

- Kijk altijd naar de mogelijkheden van een proeftijd. Op deze manier weet je zeker dat je het juiste matras kiest.

Met deze tips voor een goede nachtrust slaap jij als een roosje op jouw nieuwe matras!