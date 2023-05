FNV gaat nu zelf staken

Er was stille hoop op een 1 mei-akkoord, maar de directie van FNV bleek niet van plan om nader tot de eigen werknemers te komen. Dat betekent dat er bij de bond actie gevoerd zal worden. Dat begint direct vandaag al met een zichtbaarheidsactie tijdens de 1 mei-mars in Amsterdam. Morgen volgt een landelijke staking.

Teleurstellend

Judith Westhoek, bestuurder FNV Personeel: ‘Het is natuurlijk enorm teleurstellend om te merken dat de directie voet bij stuk houdt. De consequenties zijn bekend. FNV’ers hebben net zo goed recht op eerlijke cao-afspraken die passen bij deze tijd. Dat we daarvoor moeten actievoeren en staken, is pijnlijk.’

Actietraject

Het actietraject bij de FNV begint vandaag met een zichtbaarheidsactie in Amsterdam. Tijdens de jaarlijks 1 mei-mars op de Dag van de Arbeid lopen actievoerders zichtbaar in fel gele shirts en hoorbaar mee om aandacht te vragen voor hun eigen cao. De mars begint vanmiddag om 15.00 uur vanaf het George Gershwinplein en eindigt in het Martin Luther Kingpark.

Landelijke staking

Meteen een dag later, op dinsdag 2 mei, volgt de landelijke staking. FNV-leden kunnen zich tussen 11.00 en 12.30 uur registreren in het centraal vakbondshuis aan de Hertogswetering 159 in Utrecht. De staking duurt de hele dag en alle vestigingen van de FNV in het land doen mee. Daardoor is de kans aanwezig dat de vakbond op dinsdag slecht of niet bereikbaar is. Voor urgente zaken is de bond wel beschikbaar, geplande stakingen in andere sectoren gaan gewoon door.

Meerdere stakingen volgen

Zolang de werkgever vast blijft houden aan het huidige eindbod, zullen meerdere stakingen volgen. De directie wil een 3-jarige cao afsluiten waarbij er per 1 mei tussen de 3 en 7 % loon bijkomt, afhankelijk van in welke schaal iemand zit. Automatische prijscompensatie (APC) wordt ingevoerd met op 1 januari 2024 gegarandeerd 5% extra loon voor iedereen. Voor de jaren daarna wordt de inflatie wel gevolgd, maar tot maximaal 5%. FNV Personeel eist inflatiecorrectie en de invoering van een APC zonder plafond.