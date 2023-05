'Tuinbezitters moeten nu tegels wippen voor bijen, vogels en vlinders'

Na de druilerige maanden maart en april lijkt het eindelijk tijd geworden om lekker naar buiten te gaan en de tuin of balkon klaar te maken voor het voorjaar. Tegels eruit en bloemen en planten erin om zo de vogels, vlinders en insecten een handje te helpen. Want dat is gezien het grote verlies aan soorten de afgelopen decennia keihard nodig.

01 MEI 2023 12:11 | IVN Natuureducatie

De afgelopen 120 jaar is maar liefst 85 procent van de inheemse plant- en diersoorten in ons land verdwenen en andere soorten, waaronder veel bijen, staan onder druk. Meer groen is heel hard nodig om hen te helpen. Daarbij kan iedereen zijn steentje bijdragen door aan de slag te gaan in de eigen tuin of op het eigen balkon, want alle beetjes helpen om de beestjes te helpen.

Groot Nationaal Park

Nederland telt zo’n 6600 hectare particuliere tuin. Dit is een gebied dat groter is dan Nationaal Park De Hoge Veluwe. Naar schatting is ruim de helft van die particuliere tuinen betegeld. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Als iedereen slechts een paar vierkante meter aan tegels zou verwijderen en hiervoor in de plaats struiken, bloemen of boompjes zou planten, maakt dit al veel verschil.

Groene tuin biedt verkoeling

Een groene tuin of balkon is bovendien niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar ook voor de gezondheid. Op tropische dagen is het in veel betegelde tuinen extreem heet. Veel mensen beseffen niet hoeveel verkoeling groen kan bieden. Het temperatuurverschil tussen een groene en een betegelde tuin op een tropische dag kan wel 15 graden zijn. Bovendien werkt het groen als een soort spons, waardoor bij hevige regenval het water goed wordt opgenomen. Natuurlijk beter voor de natuur, maar ook gewoon prettiger dan zo’n betegelde achtertuin, die telkens blank staat.

Vieze vingers

Onlangs is IVN Natuureducatie de ‘vieze vingers’ voorjaarscampagne gestart. Onder het motto: niet iedereen heeft groene vingers, maar iedereen kan wel vieze vingers maken, hoopt IVN zoveel mogelijk mensen aan te sporen aan de slag te gaan in de eigen tuin op het balkon.

