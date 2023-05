FNV: AH financiert loonsverhoging met verlaging toeslagen nieuwe medewerkers

Weekendtoeslagen nieuwe medewerkers verlaagd

Het bedrijf handhaaft voorstellen voor verslechtering van de weekendtoeslagen voor nieuwe medewerkers. 'Het bedrijf communiceert in de media wel dat er op maandag een bod van 10% is gedaan, terwijl de bonden dit bod pas dinsdag hebben ontvangen, maar rept niet over de voorstellen voor verslechteringen', aldus FNV.

'Poging om staking te breken'

Het lijkt erop dat dit een poging is om de staking te breken. FNV betreurt dat Albert Heijn het vertrouwen hiermee beschadigt, medewerkers op het verkeerde been zet en onderhandelt via de media. ‘De staking raakt Albert Heijn steeds harder en het juiste antwoord zou zijn om in te gaan op onze zeer redelijke eisen. Dat zijn een goede loonsverhoging (minimaal 10%) en geen verslechteringen’, zegt bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen van FNV Handel.

Verslechteringen voor nieuwe medewerkers

De voorstellen van Albert Heijn betekenen een verlaging van de zondagtoeslag van 100% naar 50% voor nieuwe medewerkers. FNV vindt dat de zondag nog altijd een onprettige dag is om te werken en dat 100% toeslag dus geen overdreven arbeidsvoorwaarde is. Door het halveren van de toeslag voor nieuwe medewerkers zouden nieuwe medewerkers bovendien goedkoper worden dan de huidige medewerkers, waardoor verdeeldheid op de werkvloer ontstaat. Dit vergroot de kans dat de huidige uitzendkrachten die nog geen vast contract hebben op termijn hun baan verliezen, omdat ze dan duurder zouden zijn dan hun nieuwe collega’s.

'Toneelspel'

Zühlke-van Hulzen: ‘Hier kunnen we dus niet mee akkoord gaan, en dat weet Albert Heijn heel goed. Ik snap dan ook niet waarom ze nu doen alsof ze verbaasd zijn dat wij dit bod hebben afgewezen. Dat moet toneelspel zijn.’

Onbegrijpelijk voorstel

FNV ziet geen reden voor Albert Heijn om vast te houden aan deze verslechteringen. ‘Het bedrijf is groot geworden met deze arbeidsvoorwaarden, zelfs doorgestoten tot de wereldtop. En een zondag blijft een onprettige dag om op te werken’, stelt Zühlke-van Hulzen. FNV roept Albert Heijn nogmaals op om een goed voorstel te doen, zodat de winkels weer bevoorraad kunnen worden.