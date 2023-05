Vliegtuigbom op vaarroute naar Rotterdamse haven door Marine geruimd

Pijpleiding

'Het was een bijzondere operatie. Het projectiel lag namelijk bij een pijpleiding

Om de pijpleiding niet te beschadigen is het explosief eerst verplaatst, door marine-duikers voorzien van explosief materiaal en tot ontploffing gebracht', aldus het ministerie. De klus was de bemanning van Zr.Ms. Vlaardingen wel toevertrouwd. Het gevaar is geweken.

Mijnenjagers

Het schip heeft bovendien ruime ervaring opgedaan in het ruimen van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen. Zo is Zr.Ms. Vlaardingen een van de 5 Nederlandse mijnenjagers die deel uitmaakt van het samenwerkingsverband met België: Beneficial Cooperation. Hierbij werken de zeemachten van beide landen nauw samen om de Noordzee, kustwateren en havenmondingen vrij te houden van explosieven. Dit voornamelijk voor de Belgische en Nederlandse kust.

Honderdste explosief

Als kleine voetnoot valt te melden dat Zr.Ms. Vlaardingen daarvan een deel op zijn conto mag schrijven. Voor dit schip was de vernietiging van de bom in de Eurogeul het honderdste geruimde explosief. Dit sinds de start van Beneficial Cooperation in 2005.

Drie vissers omgekomen

In de Noordzee liggen naar schatting nog duizenden mijnen, bommen en munitieresten. Soms belanden ze in visnetten, met alle risico’s van dien. Zo ook in 2005. Toen kwamen 3 vissers om het leven nadat een opgevist explosief op hun boot ontplofte. Sinds die tijd maakte de Koninklijke Marine in de Noordzee meer dan 1.500 projectielen onschadelijk.