'Remsysteem scootmobiel levensgevaarlijk'

‘‘Sinds 2007 zijn er al meerdere onderzoeken verricht die aantonen dat scootmobielen onveilig zijn. We weten dat er steeds meer ouderen komen. Als we nu weten dat het remsysteem leidt tot meer ongelukken, waarom is er dan na al die jaren nog steeds niets gebeurd?’’ Over het aantal gewonden onder scootmobielrijders zijn geen betrouwbare gegevens bekend. Wel over het aantal verkeersdoden onder scootmobielrijders. Dat waren er volgens het CBS in 2000 nog maar zes, in 2022 steeg dat naar 39, waarvan de meesten 70-plussers.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed al in 2018 onderzoek hoe ongelukken met scootmobielen ontstaan. Dat bleek een combinatie van het remsysteem, de stabiliteit van de scootmobiel én de inrichting van fietspaden en kruispunten.

In november 2018 bracht de stichting een rapport uit met aanbevelingen. SWOV adviseerde onder andere de scootmobielen te voorzien van een rem waarmee actief geremd kan worden. Na het onderzoek in 2018 liet de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat Van Nieuwenhuizen weten hierover in gesprek te gaan met de branche. Dat is vijf jaar geleden.

Ingrid Rep: ‘‘KBO-PCOB heeft het probleem met het gevaarlijke remsysteem kort na het onderzoek van SWOV al aangekaart bij de politiek, en gevraagd om maatregelen. Daar is niks mee gedaan. Wij vinden dát schandalig. Omdat je weet dat er dodelijke ongevallen plaatsvinden.’’

Marja Kerpel (75) uit Rotterdam maakte onlangs een naar ongeluk mee tijdens haar eerste buitenrit op haar nieuwe scootmobiel. De rit ging prima, tot ze rechts een brug over moest. Terwijl ze instuurt om de brug op te rijden, komen er twee fietsers aan. ‘‘Waarom weet ik niet, maar ik schrok van ze. Dus wilde ik remmen. Jarenlang heb ik gefietst met handremmen. En in die reflex kneep ik de gashendel in.’’ Die blijkt zonder dat ze het weet op standje ‘Haas’ te staan. Door de snelheid knalt ze rechtdoor met 22 kilometer per uur tegen de zijkant van de brug. De scootmobiel kantelt en Marja slaat achterover met haar hoofd op straat. ‘‘Ik had overal pijn. Met tranen in mijn strot ben ik weer thuisgekomen’’.

Seniorenorganisatie KBO-PCOB wil dat zowel de minister als de branche nu eindelijk werk maken van alle aanbevelingen. Directeur Ingrid Rep: ‘‘We kunnen onze ouderen niet nog langer in scootmobielen laten rijden die levensgevaarlijk zijn.’’ Er moeten voor de scootmobiel bovendien rijlessen beschikbaar komen in de wijken. KBO-PCOB pleit ook voor betere voorlichting bij de aanschaf van het voertuig.