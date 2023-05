Zelensky brengt verrassingsbezoek aan Nederland

President Volodymyr Zelensky is woensdagavond laat aangekomen op Schiphol voor een verrassingsbezoek aan Nederland. Het bezoek was in het diepste geheim gepland en voorbereid. De Oekraïense president kwam rond 22.00 uur aan op Schiphol met het Nederlandse regeringstoestel vanuit de hoofdstad van Finland en werd vervolgens in een grote beveiligde escorte per auto naar Den Haag gereden.