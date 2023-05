Prinses Beatrix opent Nationale Molendag

Prinses Beatrix opent op vrijdagmiddag 12 mei de VriendenLoterij Nationale Molendag 2023 in molen De Roos in Delft. Het is de 50ste keer dat Nationale Molendag wordt georganiseerd door De Hollandsche Molen. Naast de opening van de Nationale Molendag viert De Hollandsche Molen dit jaar ook haar 100-jarig bestaan.

Prinses Beatrix neemt tevens het jubileumboek ‘Van werktuig tot wereldmerk – 100 jaar molenbehoud’ in ontvangst en bezoekt aansluitend een fototentoonstelling in de molenaarswoning van De Roos. In de molen spreekt de Prinses met de molenaar en wordt zij geïnformeerd over de exploitatie van de molen. Molen De Roos heeft onder meer een winkel en een vergaderruimte. Ook bezoekt Prinses Beatrix de tuin van de molen waar zij spreekt met de vrijwilligers die de tuin onderhouden.

Molen De Roos

Korenmolen De Roos is de laatst overgebleven molen van de vijftien windmolens die ooit op de stadswallen van Delft hebben gestaan. De molen is één van de zeven molens in Nederland die nog in het bezit is van De Hollandsche Molen. Een lokale stichting is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer.

Tijdens de VriendenLoterij Nationale Molendag kunnen mensen kennismaken met molens overal in het land. Jaarlijks vindt de Nationale Molendag plaats in het tweede weekend van mei.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen.