Dode en gewonde bij schietincident in Rotterdam

Bij een schietincident in Rotterdam is zaterdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Eén ander persoon in de woning raakte gewond

Hulpdiensten kregen rond 16.00 de melding van een schietincident aan de Rosener Manzstraat. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De man overleed aan de gevolgen van het schietincident.

Een ander persoon in de woning raakte gewond omdat hij werd gebeten door een hond die in de woning aanwezig was. De politie stelt een onderzoek in.