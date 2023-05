Bliksem slaat in schoorsteen Son en Breugel en Best

Over een groot deel van het land trok een regenbui die gepaard ging met onweer. Zo ook in Son en Breugel.

Hier sloeg de bliksem in een schoorsteen aan de Dekkerstraat. De brandweer moest er aan te pas komen om met een redvoertuig loszittende stenen te verzamelen zodat deze niet naar beneden konden vallen. De omvang van de schade is niet bekend

Ook in Best sloeg de bliksem in de schootsteen. Ook hier moest de brandweer er aan te pas komen om de boel veilig te stellen.