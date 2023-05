Fregat Zr.Ms. Van Amstel jaagt op onderzeeboten

Zr.Ms. Van Amstel is gespecialiseerd in onderzeebootbestrijding, waarbij de bemanning verschillende sonarsystemen inzet. Zr.Ms. Van Amstel is binnen de NAVO een van de weinige fregatten met een combinatie van deze specifieke systemen. 'Dus vervulde het schip afgelopen week een belangrijke rol in de anti-submarine warfare (ASW)-oefening: Dynamic Mongoose. Die speelde zich af tussen Noorwegen en IJsland en eindigde afgelopen weekend', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

'Goed op elkaar ingespeeld'

'Door samen te oefenen blijven de NAVO-landen op zee goed op elkaar ingespeeld. De deelnemers trainden met dynamische en ingewikkelde scenario's. Dit deden ze in realistische omstandigheden en een veeleisende omgeving. Ze oefenden het jagen op en verdedigen tegen onderzeeboten', aldus het ministerie .

Onderzeebootbestrijding

Zr.Ms. Van Amstel bracht met de zogeheten Low Frequency Active Passive Sonar (LFAPS) iets bijzonders mee. Dit is een innovatieve en unieke lage-frequentie sonar. Aan boord van Zr.Ms. Van Amstel staat ook een NH90-maritieme gevechtshelikopter. Deze zorgt met zijn gespecialiseerde sonars en zijn ‘helikopterview’ voor een belangrijke bijdrage om met het schip in een groot gebied onderzeeboten kan opsporen. De Koninklijke Marine heeft 30 jaar ervaring met het fregat en daardoor specialistische kennis. Hier is wereldwijd veel vraag naar.

Schade aan infrastructuur

Onderzeebootbestrijding is onmisbaar bij maritieme operaties en blijft ook in de toekomst een grote rol spelen. Vijandelijke onderzeeboten vormen een gevaar voor de moderne samenleving. Bijvoorbeeld als ze ongezien schade aanrichten aan schepen of infrastructuur op zee of op de zeebodem.

24/7 en direct inzetbaar

Zr.Ms. Van Amstel maakt tot en met begin juli deel uit van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). SNMG1 is een van de 4 permanente reactiemachten van de NAVO. Deze heeft de snel inzetbare vlootverbanden na de inval in Oekraïne geactiveerd. Hiermee laten ze zien dat ze paraat zijn. SNMG1 is 24/7 en direct inzetbaar als de NAVO daarom vraagt. Duitsland voert dit jaar het commando over de vloot.