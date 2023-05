Politie ingezet na ongeregeldheden rondom Turkse verkiezingen in de RAI

De politie moest zondagavond in actie komen nadat er ongeregeldheden waren ontstaan in de Rai Amsterdam Zuid waar op dat moment de sluiting was voor het stemmen voor de Turkse verkiezingen. Dit meldt de politie maandag.

Openbare orde verstoord

'Op het moment dat de organisatie de situatie niet meer onder controle had, waardoor de openbare orde werd verstoord, heeft de politie opgetreden om de rust weer te laten wederkeren', aldus de politie.

Ongeregeldheden

Rond 21.00 uur kregen agenten de melding om te gaan naar de Rai waar op dat moment de stembiljetten voor de Turkse verkiezingen werden geteld. De situatie is dusdanig uit de hand gelopen dat de organisatie die verantwoordelijk is voor een veilig verloop van de verkiezingen, de hulp van de politie nodig had.

Politie massaal ingezet

Vervolgens is de politie in groten getale ter plaatse gegaan en troffen binnen in de Rai een chaotische situatie aan waarbij er een massale vechtpartij tussen ongeveer 300 personen gaande was. Tijdens de vechtpartijen zijn er twee slachtoffers gewond geraakt. De politie heeft met de aanwezigheid van de hondengeleiders en medewerkers van het netwerk de openbare orde gehandhaafd waarna de rust is wedergekeerd. De Mobiele Eenheid is daarbij ook opgeroepen om de agenten ter plaatse te ondersteunen.

Organisatie

De politie is niet betrokken bij de organisatie en ook niet voor het veilige en goede verloop van het tellen van de stemmen. De politie treedt alleen op wanneer de organisatie de situatie niet onder controle heeft en daardoor de openbare orde in het geding komt. Dit laatste is dan ook de reden dat de politie heeft opgetreden. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

Onderzoek

Er wordt onderzoek gedaan naar welke strafbare feiten er zijn gepleegd en wat de toedracht is van deze ongeregeldheden.