Gros van de werkenden wil zelf bepalen waarvandaan er gewerkt wordt

Inspiratie

Er zijn echter ook mensen die kiezen voor het hybride werken vanuit een lokaal koffiezaakje. Gek is de populariteit daarvan niet! Een andere werkomgeving, zoals een koffietentje in de buurt, kan inspiratie bieden en leidt minder snel af dan de kantoortuin die de afgelopen jaren in veel bedrijfspanden geïntroduceerd werd.

Het feit dat men meer gedaan krijgt binnen dezelfde tijd is een van de redenen, dat men het hybride werken als prettiger ervaart dan het werken in de kantoortuin. Idee achter deze kantoortuinen was het gegeven, dat dit de samenwerking tussen collega’s zou vergemakkelijken. In plaats van een kantoorruimte binnen te moeten lopen, kon men korte vragen direct aan het bureau stellen. Hoewel de kantoortuin voordelen biedt, zorgt het ook al snel voor afleiding.

Verschillende andere voordelen van hybride werken

Niet alleen een verbeterde productiviteit maakt hybride werken interessant. Denk ook aan het gegeven, dat dagelijks veel tijd bespaard wordt. Men hoeft niet langer in het OV te zitten, of bijvoorbeeld tot een uur in de file te staan om op het werk te komen. Naast de tijdsbesparing die dit oplevert, draagt het bij aan het terugdringen van de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Zo heeft thuiswerken een positief effect op mens, milieu en klimaat. De tijd die men overhoudt door vanuit huis te werken wordt gebruikt om het kennisniveau te verbeteren, of bijvoorbeeld om een nieuwe hobby op te pakken.

Over de scheidslijn tussen werk en privé is niet iedereen het eens. De één zal zeggen dat werk en privé beter te combineren zijn sinds het hybride werken. Zo hoeft er geen oppas meer geregeld te worden voor de kinderen; deze haal je zelf uit school. Evenals dat het mogelijk is om voortaan samen met de kinderen te lunchen. Anderen geven aan dat de scheiding tussen werk en privé juist steeds dunner geworden is; het kan verleidelijk zijn om in de avond nog wat mailtjes te beantwoorden. Daar waar de laptop voorheen om 17.00 uur werd dichtgeklapt. Sommigen lieten de laptop bewust achter op het werk.

Solliciteren op een functie verder van huis

Voor mensen die een nieuwe baan ambiëren, biedt hybride werken het voordeel dat de afstand tussen het kantoor van een werkgever en je woning steeds minder belangrijk is. Het maakt dat je op een groter aantal functies kunt solliciteren dan voorheen het geval was; toen zocht men naar een werkgever relatief dichtbij.

Hybride werken brengt risico’s met zich mee

Reeds werd al genoemd dat het voor sommigen lastig kan zijn om werk en privé gescheiden te houden na werktijd. Het is verleidelijk tot laat op de avond door te blijven werken om taken af te krijgen. Dit is niet wenselijk. Managers spelen een grote rol in het behoud van de vitaliteit van het personeelsbestand, door bijvoorbeeld zelf geen mailtjes meer te versturen na werktijd. Zou men dit wel doen, dan kan dit verwachtingen scheppen richting de medewerker; een medewerker heeft het idee zelf ook te moeten reageren op berichten na werktijd.

Niet alleen het scheiden van werk en privé zal door een deel van de werkenden als uitdaging worden gezien. Denk ook aan mensen die beginnen bij een nieuwe werkgever. Het is voor hen wenselijk in de eerste weken zoveel mogelijk nieuwe collega’s te leren kennen. Iets wat steeds lastiger wordt met het hybride werken; een nieuwe collega zal minder snel spontaan andere medewerkers treffen op kantoor.

Faciliteiten voor het werken vanuit huis

Om medewerkers hun werk vanuit huis uit te kunnen laten voeren, is het essentieel hen te voorzien van de juiste faciliteiten. Denk bijvoorbeeld aan een stabiele laptop, met daarop de juiste applicaties geïnstalleerd. Deze applicaties moeten zo ingericht zijn, dat ze buiten het kantoornetwerk om gebruikt kunnen worden. Dat laatste realiseren veel organisaties door bijvoorbeeld gebruik te maken van een VPN-verbinding; een virtuele tunnel richting het kantoorpand.

Het faciliteren van de werkplek aan huis gaat echter verder dan het leveren van IT-voorzieningen. Denk ook aan het aanbieden van een ergonomisch verantwoord bureau, gecombineerd met bijpassende bureaustoel. Op deze manier kunnen klachten aan de nek en rug van een medewerker voorkomen worden.

Misschien nog wel het belangrijkste bij het faciliteren van het hybride werken binnen de organisatie: houd het contact met je personeel. Benader hen ook wanneer er regelmatig vanuit huis gewerkt wordt. Zo kunnen signalen van bijvoorbeeld een beginnende burn-out in een vroeg stadium worden herkend en opgepakt.