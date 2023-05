Stakingen distributiecentra AH voorbij, betere cao voor medewerkers

De kogel is door de kerk: de mensen in de distributiecentra van Albert Heijn krijgen eindelijk een goede cao. ; Na maandenlang onderhandelen en elf dagen staken heeft de FNV een resultaat bereikt met het supermarktconcern', zo meldt de FNV dinsdag.

10% salarisstijging

De salarissen stijgen met 10% en de versobering van de zondagstoeslag is van tafel. Ook krijgen uitzendkrachten meer zekerheid over hun roosters', aldus de FNV. De vakbond legt de afspraken positief voor aan zijn leden. De komende weken vinden ledenraadplegingen plaats.

Ongelooflijk trots

Shefania Sewbaks, bestuurder FNV Handel: ‘De stakende medewerkers mogen ongelooflijk trots zijn op zichzelf en elkaar. Zij hebben dit met z’n allen afgedwongen. Het is jammer dat ze er zo lang en hard voor hebben moeten knokken, maar ze krijgen nu wel een fatsoenlijke loonsverhoging. Vergeet niet dat Albert Heijn eerst niet meer dan 6% meer loon wilde geven. We zijn dus van ver gekomen.’

Stokje gestoken voor verlagen toeslag

De cao loopt een jaar, tot 15 april 2024. Naast de 10% loonsverhoging heeft de FNV Albert Heijn toch zover gekregen dat de zondagstoeslag 100% blijft, ook voor nieuwe mensen. Sewbaks: ‘Supermarkten en winkelbedrijven proberen allemaal van die toeslagen af te komen. Gelukkig hebben wij daar bij Albert Heijn nu een stokje voor gestoken.’

Minder werken voor oudere werknemers

Verder is het gelukt om de ouderenregeling voor iedereen te behouden. Zo kunnen distributiewerkers vanaf hun 45e één dag per twee weken minder gaan werken en vanaf hun 53e één dag per week. Op die manier halen mensen eerder gezond hun pensioen.

Ook verbeteringen voor uitzendkrachten

De afgelopen dagen zijn ook voor de uitzendkrachten verbeteringen afgesproken. Zo wordt hun rooster voortaan twee weken van tevoren vastgesteld. Nu weten zij vaak niet waar ze aan toe zijn, omdat roosters nogal eens op het laatste moment worden gewijzigd. Dat mag niet meer.

Einde aan diensten kort op elkaar

Ook komt er een einde aan het draaien van verschillende diensten kort op elkaar. Waar uitzendkrachten na een nachtdienst nog wel eens een paar uur later alweer moeten werken, is afgesproken dat zij voortaan in één week hooguit twee verschillende diensten moeten draaien.

Bijzonder en heel moedig

Sewbaks: ‘De uitzendkrachten in de distributiecentra zijn bijna allemaal arbeidsmigranten. Honderden van hen hebben meegedaan aan de stakingen. Dat is bijzonder en heel moedig, want zij hebben een zwakkere positie en worden vaak onder druk gezet om te blijven werken. Wij gaan ervoor zorgen dat er voor hen meer zekerheid van werk komt.

Een heleboel vaste banen erbij

De vakbond heeft met Albert Heijn ook een heleboel meer vaste banen kunnen afspreken. Zo worden er voor 100 fte aan mensen voor onbepaalde tijd aangenomen. Parttimers krijgen de mogelijkheid om hun contracten uit te breiden met één of twee dagen. Wie wil, kan meer uren gaan werken zonder gelijk fulltime in dienst te komen.

5.000 tot 6.000 medewerkers

Bij Albert Heijn werken in de distributiecentra tussen de 5.000 en 6.000 mensen, waarvan 45% als uitzendkracht. Van de vaste medewerkers is 60% fulltimer, de rest werkt parttime.

Lege schappen in de winkels

Zo’n 1.500 medewerkers in Geldermalsen, Pijnacker, Tilburg, Zaandam en Zwolle staakten voor een beter salaris en eerlijke arbeidsvoorwaarden. Dat leidde tot steeds legere schappen in de winkels van Albert Heijn.