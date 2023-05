Taakstraf na opruiing en bedreiging Timmermans en Paternotte op Twitter

De rechtbank Noord-Holland heeft woensdag een 56-jarige man uit de gemeente Medemblik veroordeeld voor opruiing en bedreiging van eurocommissaris Timmermans en D66-fractievoorzitter Paternotte via Twitter in mei en juni 2022. 'De politierechter heeft hem een taakstraf opgelegd van 10 uur', zo meldt de rechtbank Noord-Holland woensdag.

Tweets

De verdachte had een account op Twitter en reageerde op gebeurtenissen uit het nieuws. Door een vorm van autisme reageerde hij soms impulsief en fel, verklaarde hij tijdens de zitting. De politie hield het account in de gaten. In mei en juni 2022 tweette hij de teksten over de EU-commissaris en de fractievoorzitter van D66.

Spijt

Tijdens de zitting verklaarde de verdachte spijt te hebben. Volgens de reclassering heeft de verdachte voldoende ingezien dat dit soort uitingen ontoelaatbaar zijn. De kans op herhaling wordt als laag ingeschat. De man is inmiddels niet meer actief op Twitter.

Geldboete

Het Openbaar Ministerie eist een geldboete van 550 euro. De advocaat van verdachte vindt dat hij moet worden vrijgesproken omdat niet kan worden vastgesteld dat het twitteraccount van verdachte is.

Oordeel rechtbank

De rechtbank oordeelt, mede op basis van de bevindingen van de politie, dat het twitteraccount kan worden gekoppeld aan de verdachte. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan opruiing en bedreiging, oordeelt de politierechter. Andere mensen konden door de tweets op ideeën worden gebracht om actie te ondernemen tegen politici. Dat is zeer ernstig, vindt de politierechter.

Taakstraf van 10 uur

Politici, journalisten en anderen die hun werk doen om Nederland fatsoenlijk te houden, moeten worden beschermd. Aan opruiing of bedreiging moet paal en perk worden gesteld, vindt de politierechter. Gezien de ernst van het feit vindt de politierechter de eis van de officier van justitie voor een geldboete van 550 euro te laag. In het voordeel van de verdachte weegt de politierechter mee dat de verdachte berouw heeft getoond. Alles afwegende veroordeelt de rechter de verdachte tot een taakstraf van 10 uur.