Gaslekkage in de Baroniestraat in Boxtel door aanleg glasvezel

De brandweer is vrijdagmorgen gealarmeerd voor een gaslekkage aan de Baroniestraat in Boxtel.

Aanleg glasvezel

Tijdens graafwerkzaamheden voor de aanleg van glasvezelbekabeling is een gasleiding geraakt met een kleine lekkage als gevolg. Brandweerlieden stelden de situatie veilig in afwachting tot netbeheerder Enexis ter plaatse was. De politie sloot de omgeving groots af en leidde het verkeer om. Enexis kwam ter plaatse om het lek te dichten.