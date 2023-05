Binnen etmaal twee explosies bij zelfde woning in Amersfoort

In Amersfoort zijn binnen 24 uur tijd twee explosieven geplaatst bij de voordeur van dezelfde woning. Dit meldt de politie zaterdag.

Eerste explosie

Het gaat om een woning aan de Liendertseweg. Daar werd in de nacht van donderdag op vrijdag 12 mei een explosief geplaatst dat ook afging. Deze werd vrijdagavond 12 mei pas gemeld aan politie.

Tweede explosie

In de nacht van vrijdag op zaterdag 13 mei ontplofte er opnieuw een explosief. Bij de explosies raakte niemand gewond en was er ook niemand in de woning aanwezig.

Onderzoek

De politie, die een onderzoek is gestart, zoekt nu getuigen van het plaatsen en laten exploderen van de explosieven. Er ontstond door de explosie schade aan de voorzijde van de woning. Uit onderzoek blijkt dat beide explosies rond hetzelfde tijdstip van 02.35 uur plaatsvonden.

Onbekend explosief

De explosies zijn door een nog onbekend explosief veroorzaakt. De forensische opsporing doet onderzoek hiernaar.