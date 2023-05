Vuurwapen gevonden bij arrestant in gevangenis Leeuwarden

Onlangs is het een arrestant gelukt om een geladen pistool mee te nemen binnen de muren van de gevangenis in Leeuwarden. Volgens de Leeuwarder Courant is de man vermoedelijk niet goed gefouilleerd bij zijn aanhouding in Noord-Holland.

De man was om onbekende reden aangehouden en heeft enige tijd doorgebracht in een politiebureau in Noord-Holland. Hierna is hij door de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) overgebracht naar de gevangenis in Leeuwarden. Bij binnenkomst in de gevangenis werd de man volledig gecontroleerd en kwam het pistool met patronen boven water.

De directie van de gevangenis heeft aangifte gedaan van het naar binnen brengen van verboden goederen. Onderzoek moet uitwijzen waar het mis is gegaan.