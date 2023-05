Sterkste cycloon in 10 jaar raakt Bangladesh en Myanmar

De cycloon die Myanmar en Bangladesh afgelopen weekend trof, is de sterkste in 10 jaar in de Golf van Bengalen. De storm, die Mocha is genoemd, trof onder meer mensen die al van huis en haard verstoken waren en in vluchtelingenkampen leven.

Wereld's grootste vluchtelingenkamp

Cycloon Mocha raasde langs de stad Cox's Bazar in Bangladesh, waar 's werelds grootste vluchtelingenkamp staat, richting Myanmar en bracht hevige regen, windvlagen, vloedgolven en aardverschuivingen met zich mee. In Myanmar richtte de storm significant meer schade aan dan in het naastgelegen Bangladesh. Door het natuurgeweld zijn daar water- en energiesystemen ernstig ontregeld en raakte infrastructuur beschadigd.

Storm trof honderden huishoudens

Zo'n 130.000 mensen werden geëvacueerd naar tijdelijke onderkomens, honderden huishoudens werden getroffen door de storm. De noden voor deze mensen zijn groot; velen hebben onmiddellijk hulp nodig. Denk daarbij aan onderdak, schoon water, toegang tot toiletten en hygiëneproducten, eerste hulp en spullen die voorzien in de basislevensbehoeften. Door de situatie is het risico op overdraagbare ziektes hoog, terwijl ook oorlogsrestanten als landmijnen nog altijd een risico vormen. Door overstromingen en landverschuivingen kunnen locaties die voorheen als 'veilig' werden aangemerkt, plots onveilig zijn geworden.

Ruim 800 medewerkers Rode Kruis in Myanmar

Meer dan 800 Rode Kruis-hulpverleners helpen in Myanmar bij het uitdelen van hulpgoederen. Zo werden al 2000 huishoudens geholpen. Toegang tot delen in het zuiden en zuidwesten van Myanmar blijkt lastig, terwijl in de havenstad Sittwe en op andere plekken in die regio de schade nog onduidelijk is, omdat het telefoon- en internetverkeer er platligt. Er zijn in die gebieden ook veel plekken waar vluchtelingen wonen.

Eiland Saint Martin

In Bangladesh bleek de cycloon minder heftig dan gedacht. Het eiland Saint Martin werd flink geraakt, net als de nabijgelegen kustregio, maar Cox's Bazar, waar verschillende vluchtelingenkampen zijn, bleef grotendeels buiten schot. De inventarisatie van de noden en hulpgoederen is daar volop aan de gang. Tot dusver lijken zeker 3000 huishoudens geraakt door de cycloon en hebben ongeveer 10.000 huishoudens schade. In het land werkten 8000 Rode Kruis-vrijwilligers al voordat de cycloon aan land kwam om mensen in nood te helpen.