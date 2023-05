'Veiligheid in de kinderopvang op de tocht door onderbezetting'

Er is een verontrustende toename gesignaleerd van het aantal incidenten in de kinderopvang. Variërend van kinderen die uit bed vallen, omdat de bedjes niet goed gesloten worden, tot kinderen die weglopen en ongezien op straat belanden. Ook VeiligheidNL is hier zeer van geschrokken. Dit zegt Mieke Cotterink, onderzoeker bij VeiligheidNL.

'Een belangrijke oorzaak die genoemd wordt is het personeelstekort in combinatie met onervarenheid van het personeel. Een probleem dat niet zomaar op te lossen is', aldus Cotterink. 'Wat wel kan is zorgen dat veiligheid een thema wordt van iedereen binnen de organisatie. En niet alleen van degene die jaarlijks de risico-inventarisatie uitvoert. Zorg dat het een vast punt is tijdens teamoverleggen. Praat met het team over mogelijke risico’s en incidenten, wissel ervaringen uit, leer van elkaar en spreek elkaar aan als je iets opmerkt.'

Cotterink: 'Daarnaast moet veiligheid prio nummer 1 zijn, dit is de basis als je de zorg hebt voor andermans kinderen. Accepteer dat het dan soms nodig is om, in geval van onderbezetting, andere taken niet te doen. Denk aan het delen van leuke foto’s en verslagen in de ouder-apps. Elke weldenkende ouder zal begrip hebben voor deze keuze.'