Woningbrand in Boxtel

Een felle uitslaande brand woedde dinsdagavond rond 23.45 uur in een woning aan de Eindhovenseweg in Boxtel. De brandweer schaalde op naar middelbrand en zette naast twee blusvoertuigen ook een hoogwerker en een watercontainer in. De vlammen grepen razendsnel om zich heen, wat met flinke rookontwikkeling gepaard ging.