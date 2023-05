Drugs en cobra’s in Veenendaalse woning aangetroffen na heimelijke achtervolging taxi

'Verdachte' taxi heimelijk gevolgd

Het Flex Interventie Team van de Landelijke Eenheid kwam op het spoor van de zware explosieven na het heimelijk volgen van een taxi. Dit voertuig stond al als "verdacht" te boek naar aanleiding van een eerdere zaak.

Drugs en 17 cobra's

Toen het voertuig bij de woning in Veenendaal arriveerde en een man met een tas naar binnen ging, werd besloten de bewoners met een bezoek te vereren. In de woning troffen de politiemensen drugs gerelateerde attributen aan. Even later werden de drugs en de zeventien cobra’s aangetroffen.

Gevaarlijk

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Het vormt de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door milieuschade, letsel en dodelijke slachtoffers. De handel in illegaal vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden, en vormt een direct gevaar voor de samenleving. Cobra’s worden ook steeds vaker als explosief gebruikt.