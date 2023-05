Verdacht pakket voor beautysalon in Utrecht

Het pakket lag voor de deur van een beautysalon en de politie schakelde een explosievenverkenner in. De Explosieve Opruimingsdienst heeft het pakket meegenomen en op een veilige plaats tot ontploffing gebracht.

Tot ongeveer 09.00 uur was een deel van de straat afgezet en konden geëvacueerde mensen weer terug naar hun woning. De politie heeft het in onderzoek en kijkt of er een verband is tussen eerdere incidenten.