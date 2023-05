Man in been geschoten in Schiedam

Foto: archief

Schiedam Op de Maasboulevard raakte vrijdagmorgen een 39-jarige Rotterdammer gewond nadat hij door een andere man werd beschoten. Hij raakte gewond aan zijn been en werd behandeld in een ziekenhuis.

Even na middernacht kreeg het tweetal ruzie waarbij de Rotterdammer in zijn been werd geschoten. Hij was aanspreekbaar en werd na behandeling ter plaatse overgebracht naar een ziekenhuis. Een direct onderzoek door agenten in de omgeving leverde nog geen aanhouding op. Rechercheurs namen het onderzoek over.