Politie start opsporingsteam na ongeregeldheden AZ-West Ham United

Nadat het in de slotfase van de wedstrijd misging in het voetbalstadion, is de mobiele eenheid van de politie ingezet. Er zijn op dat moment geen aanhoudingen verricht, omdat de inzet van de politie op dat moment gericht was op het herstellen van de openbare orde en veiligheid in het stadion.

Het opstarten van een opsporingsteam moet bijdragen aan herkenning en aanhouding van de verdachten. De politie beschikt inmiddels over diverse camerabeelden en is druk bezig met het koppelen van verdachten aan strafbare feiten.

Schuldig gemaakt aan de openlijke geweldpleging in het AZ-stadion, meld je bij de politie!

Hoewel een groot deel van de verdachten een capuchon over het gezicht had getrokken of andere gezichtsbedekking had, is de politie blij met alle beelden die tot nu toe zijn gedeeld. Wij verwachten binnenkort beelden van de verdachten openbaar te maken. Verdachten die dat willen voorkomen hebben de gelegenheid zich te melden bij de politie.