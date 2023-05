Nederlanders hekelen gastvrijheid Fransen op vakantie

De aanbieder van vakantiehuizen, appartementen en chalets deed een groot onderzoek naar de vakanties van Nederlanders. Gastvrijheid was hierin één van de grote thema’s. Opvallend is dat Nederlanders na Frankrijk, hun eigen landgenoten op de tweede plek zetten als het gaat om slechte gastvrijheid.

Goof Lukken, expert op het gebied van toerisme en vrije tijd van de Breda University, denkt dat Nederlanders moeite hebben met elementen uit de sterke Franse cultuur. “Veel Fransen passen zich niet aan. Die verwachten dat de toeristen dat doen. Fransen zijn enorm trotse mensen. Dat zie je terug”, legt Lukken uit. “Frankrijk ziet zichzelf nog steeds als één van de grootmachten.”

Spaanse en Griekse zon

De beste gastvrijheid ervaren Nederlanders volgens het onderzoek in Spanje en Griekenland. Dit verbaast Lukken niet. “De Grieken begrijpen heel goed hoe belangrijk die gastvrijheid voor toeristen is. En dat moet ook wel als je ziet welk belang de Grieken hebben bij toerisme. Als je kijkt naar de landen die afhankelijk zijn van toerisme, dan staat Griekenland heel hoog. De mindset van ondernemers is daardoor anders. En Spanje heeft natuurlijk zijn klassieke ‘Nederlandse’ bestemmingen zoals Torremolinos en Benidorm waar Nederlanders zich snel thuis voelen.”

Gek op pizza en pasta

Italië is onze favoriet als het gaat om lekker eten. De grootste groep respondenten (31%) geeft aan het liefst pizza, pasta of een andere Italiaanse specialiteit te smullen. Op de tweede plek volgt het land van Tzatziki en Bifteki: Griekenland. “Het is grappig om te zien dat deze landen ook hoog scoren op gastvrijheid”, zegt Lukken. “Na een gunstig klimaat en een fijne cultuur komt lekker eten vaak op de derde plek op het wensenlijstje van de Nederlander. Bekende gerechten zijn vaak makkelijker voor de vakantieganger.”

Het minst lekkere eten volgens Nederlanders? Dat eet je in Bulgarije. Lukken verklaart: “Van die landen weet je niet wat daar de lokale specialiteit is. Daar hebben mensen geen beeld bij. Veel toeristen willen toch graag weten wat ze kunnen krijgen op de vakantiebestemming.”

Meerdere keren op vakantie

42% van de Nederlanders gaat gemiddeld twee tot drie keer per jaar op vakantie. Hierbij wordt uitgegaan van minimaal twee nachten. “Wat ik zie is dat mensen door de inflatie korter maar vaker op vakantie gaan. Eerder gingen we vaak één keer lang op vakantie, nu zie je steeds meer dat men twee of drie keer gaat, maar dan korter. Zo worden de uitgaven meer verdeeld. Toch laten mensen de vakantie niet schieten. Ze gaan dan eerder bezuinigen op andere grote uitgaven. Een vakantie in eigen land of een accommodatie waarbij je zelf kunt koken is voor velen ook prima”, besluit Lukken.