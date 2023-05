ANWB waarschuwt voor files door pinksterdrukte

A2 en A27

De eerste files ontstaan vrijdag na het middaguur. De meeste vertraging verwacht de ANWB op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden en in Noord-Brabant. Ook rond de Veluwe, in de regio Arnhem/Nijmegen en richting Zeeland wordt het druk. De piek ligt tussen 15.00 en 17.30 uur.

Terugkerend vakantieverkeer 2e Pinksterdag

'Op tweede pinksterdag zorgt terugkerend vakantieverkeer vanaf het middaguur voor lange files vanuit Zeeland richting de Randstad en Noord-Brabant. Ook op de A12 tussen Utrecht en de Duitse grens blijft het druk vanwege terugkerende Duitse vakantiegangers', aldus de ANWB.

Evenementen

Rond Pinksteren zijn er evenementen die plaatselijk files veroorzaken:

•Opwekking in Biddinghuizen, van 26 t/m 29 mei.

•Pinksterraces, Circuit van Zandvoort, op 27 en 28 mei.

•Harmony of Hardcore festival in Erp, op 27 mei.

•Fietselfstedentocht, op 29 mei.

Verder mogen pretparken en outletstores veel dagjesmensen begroeten. Kijk voor meer uitjes op anwb.nl/eropuit.

Pinksterdrukte buitenland

In het buitenland gaan vrijdagmiddag en -avond eveneens veel mensen op weg.

• In België loopt het vast op de E40 naar de kust en op de ringwegen van Antwerpen en Brussel.

• In Frankrijk is het aansluiten op de wegen van Parijs naar het westen en zuiden.

• In Duitsland wordt het druk naar de Noord- en Oostzeekust. In het zuiden staan files tussen München en Salzburg.

• In Oostenrijk staan files op de A10/A11 van Salzburg tot de Sloveense grens en op de B179 tussen Füssen en Reutte.

• In Zwitserland loopt de vertraging voor de Sint Gotthardtunnel in de A2 op tot meer dan twee uur. De file lost in de nacht van vrijdag op zaterdag bovendien niet op.