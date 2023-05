Kapot geschoten Russische tank op Leidseplein

De tank is in mei 2022 kapot geschoten door het Oekraïense leger bij de stad Dmytrivka. Sindsdien is de tank tentoongesteld in onder andere Berlijn en Groesbeek.

Het laten zien van de tank is een initiatief van de Balie. Bij de opening om 12.00 uur was de directeur van de Balk aanwezig en burgemeester Halsema